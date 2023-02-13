Dolar
18.84
Euro
20.12
Altın
1,862.20
ETH/USDT
1,486.00
BTC/USDT
21,587.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli 14 savcı, 2 yazı işleri müdürü, 9 zabıt katibi olmak üzere 25 kişi deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere 30 günlüğüne Kahramanmaraş'a gitti.

Ali Cevahir Aktürk   | 13.02.2023
Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi

Istanbul

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başka illerde çalışan savcıların deprem bölgelerinde görevlendirilmesi sürüyor.

Daha önce iki ayrı ekip olarak toplam 81 kişinin deprem bölgesine gönderildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nden 25 adli personel daha bölgeye sevk edildi.

Dualar eşliğinde Kahramanmaraş'a gönderilen personeli, adliye bahçesinden mesai arkadaşları ile aileleri uğurladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, burada yaptığı konuşmada, depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve yaralandığına değinerek, "Arkadaşlarımız da olaydan etkilendiği için oradaki adli yetersizlikten dolayı daha önce 30 savcıdan ve 21 personelden oluşan bir grup göndermiştik. Onlar orada canla başla çalışıyor. Cuma günü de göçük altında kalanları kurtarmaya destek için 30 kişilik teknik ekip göndermiştik. Şu anda da 14 savcı ve 11 personelimizi Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Arkadaşlarımızın görevi, oradaki çöken binalardaki sorumlu ve kusurluları tespit etmek için adliyeye yardım etmektir. Önce giden arkadaşlarımız ise ölü muayene ve defin işlemlerine yardımcı olmak için gitmişlerdi. Hepsinin yolu açık olsun, Allah kazasız belasız dönmek nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Uçar'ın konuşmasının ardından görevli personel deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti
Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor
Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi
TÜBİTAK, deprem bölgesindeki araştırmacılar için BİÇABA Programı'nı çağrıya açtı
Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

Benzer haberler

Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi

Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi

Deprem bölgesindeki 6 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Hollanda’da, Türkiye'deki depremzedeler için anma ve dayanışma günü düzenlendi

Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için ikinci yardım gemisi yola çıktı

Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için ikinci yardım gemisi yola çıktı
Antakya'da depremin 160. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

Antakya'da depremin 160. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Hollanda'da "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı iki günde 3 milyonu aştı

Hollanda'da "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı iki günde 3 milyonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet