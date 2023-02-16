Dolar
18.85
Euro
20.11
Altın
1,829.31
ETH/USDT
1,678.00
BTC/USDT
24,412.00
BIST 100
5,003.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
insana dair, Asrın felaketi

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için soba üretimi yapıyor.

Cihan Okur   | 16.02.2023
Amasya'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Sabah erken saatlerde işe koyulan öğrenci ve öğretmenler, depremzedelerin iç ve dış mekanlarda kullanabilecekleri sobalar imal etmek için akşam geç saatlere kadar çalışıyor.

Okul Müdürü Niyazi Şişik, AA muhabirine, depremin yol açtığı yaraların bir an önce sarılabilmesi için devlet ve millet işbirliğinde çalışıldığını söyledi.

Depremzedelerin acılarını yüreklerinde hissettiklerini belirten Şişik, "Ülkemizin geçirmiş olduğu afete bizim de katkımız olması adına öncelikle çocuklarımızın hazırlamış olduğu yardım kolilerini bölgeye ulaştırdık. Sonrasında soba işine başladık. Ürettiğimiz sobaların depremzedeleri ısıtması bizi mutlu edecek." diye konuştu.

Okulun Metal Teknolojisi Alan Şefi Fehmi Gider de "Kardeşlerimiz orada sıkıntı içindeyken biz evlerimizde uyuyamadık. Hemen organize olarak okul müdürümüzün liderliğinde çevreden bize destek olan firmalarla görüşerek gerekli desteği aldıktan sonra soba üretimine başladık. En kısa sürede bu kardeşlerimize ulaştırılmak üzere okulumuz bölüm öğretmenlerinden de diğer bölümdeki arkadaşlardan da hem maddi hem manevi destek alarak hızlı bir şekilde üretimimize devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Sungurcan Ateş de "Soba yapımına devam ediyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda depremzedelerimize sobalarımızı yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilecek 100 soba, cumartesi günü deprem bölgesine gönderilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti
Adıyaman'dan 2 yaşlı hasta ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi
İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu
Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Benzer haberler

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

İstanbul'un şehir hastaneleri 1693 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu

İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu
Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi
Hatay ve Osmaniye'de deprem anının yeni görüntüleri

Hatay ve Osmaniye'de deprem anının yeni görüntüleri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet