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Gündem, Asrın felaketi

Amasya'da ilkokulda depremzede öğrenciler için "Sosyal Market" kuruldu

Amasya'da ilkokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen öğrenciler için okullarında "Sosyal Market" oluşturdu.

Cihan Okur  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Amasya'da ilkokulda depremzede öğrenciler için "Sosyal Market" kuruldu Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğrencileri, okullarındaki depremzede öğrencilere destek olmak için öğretmenlerinin yardımıyla ihtiyaç malzemeleri hazırladı.

Öğrencilerin aileleriyle aldıkları ürünler, okullarında oluşturulan sosyal markete yerleştirildi. Yiyecek, içecek ve kişisel bakım ürünlerinden oluşturulan "Sosyal Market" depremzede öğrenci ve velilerin hizmetine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, duyarlı davranışları için öğrencilere teşekkür etti.

Tüm ülkede olduğu gibi kentteki vatandaşların da deprem bölgesine gereken desteği sağlamaya çalıştığını anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve velilerimiz depremzede ailelerin ihtiyacının olabileceğini düşünerek okulda sosyal market alanı oluşturmuş. Çocuklarımızın düşüncesiyle oluşturulan sosyal paylaşım alanında duygulanmamak elde değil. Evinde fazlası olan getiriyor ve ihtiyacı olan da incinmeden alabiliyor. Çocuklarımız raflarda düzenlemeler yapıyor ve paylaşımda bulunuyor. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi prensibi burada hayat bulmuş diyebiliriz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Amasya her zaman kendine yakışanı yapmaya devam edecek."

Okul öğrencilerinden 10 yaşındaki Miray İri ise depremzede arkadaşlarına yardımcı olmak istediklerini dile getirerek, "Ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı ben de çok üzüldüm. Depremzede arkadaşlarımız ve ailelerine yardım edebilirsek ne mutlu bize. Umarım bir daha böyle bir deprem yaşanmaz." dedi.

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