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Yaşam, Asrın felaketi

Akrabalarını ziyarete geldiği Hatay'da depreme yakalanan gurbetçi, bölgede gönüllü olarak çalışıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki akrabalarını ziyarete geldiğinde depreme yakalanan gurbetçi Cemil Kimyacıoğlu, yardım çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor.

İsa Toprak   | 21.02.2023
Akrabalarını ziyarete geldiği Hatay'da depreme yakalanan gurbetçi, bölgede gönüllü olarak çalışıyor

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine gönderilen insani yardımların tasnifi, sevk ve idaresi için vakfın depo ve lojistik merkezlerinde yoğun çalışma sürüyor.

Çok sayıda görevli ve gönüllünün çalıştığı bu merkezlerde toplanan yardım malzemeleri, tasnif edildikten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede ulaştırılıyor.

Depremden önce Almanya'dan Hatay Reyhanlı'daki akrabalarını ziyarete gelen Cemil Kimyacıoğlu da gönüllü olarak bu merkezlerde yürütülen yardım faaliyetlerinde çalışıyor.

"Ne görev verilirse buralardayız"

Açıklamada sözlerine yer verilen Kimyacıoğlu, Almanya'dan geldiği Hatay'da depreme yakalandığını belirterek, "Depremi yaşadım. 181 saat sonra iki kuzenimin evlatlarını çıkarmak nasip oldu, elhamdülillah. Şu an Reyhanlı'da TDV'nin lojistik dağıtım merkezindeyiz. Bizlere de nasip oldu buranın ucundan tutmak. Şimdilik ne görev verilirse buralardayız. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizimle beraber Diyanet İşleri Türk İslam Birliği cami başkanları da burada." ifadesini kullandı.

TDV'nin Kahramanmaraş, Adana, Hatay'ın Reyhanlı ve Antakya ilçeleri ile Malatya, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep'te depo ve lojistik merkezi bulunuyor.

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