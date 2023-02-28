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Gündem, Asrın felaketi

Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışma yaptı

Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalardaki yapısal kusurların belirlenmesi için bölgede saha çalışması gerçekleştirdi.

Ayşe Yıldız   | 28.02.2023
Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışma yaptı

Antalya

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik ve araştırma ekibinin "Depremde Yıkılan Binalardaki Yapısal Kusurların Belirlenmesi" Projesi, TÜBİTAK'ın, depremin analizi için "1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Çağrısı" kapsamında kabul edildi.

Prof. Dr. Özçelik, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Erdal ve araştırma görevlisi Hüseyin Söğüt, ilk olarak depremlerin merkez üssü olan Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde saha incelemesi yaptı.

Daha sonra Kahramanmaraş merkez ve Adıyaman'da yıkımın en çok olduğu bölgeleri değerlendiren Özçelik ve ekibi, Hatay ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yığma yapılar, yol üzerindeki köprüler ve tarihi yapıların değerlendirilmesi için de gerekli incelemelerde bulundu.

Saha çalışmasında 1998, 2007 ve 2018 Deprem Şartnamesi ile tasarımının yapıldığı ve deprem esnasında yıkılan veya ağır hasar alan yapılardan oluşan hedef yapı stoku belirleyen bilim insanları, yıkıma uğramış betonarme yapılarla farklı taşıyıcı sisteme sahip yapılar, fabrika binaları, GES güneş enerji sistemleri, tarihi yapılar ve çelik yapıları inceledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Özçelik, deprem bölgesinde hedef binaların taşıyıcı sistemini, kolon ve kirişlerdeki donatı miktarını öğrendiklerini, yapıların kat sayısı, taşıyıcı sistemi gibi konularla ilgili yapının çevresindeki insanlardan bilgi aldıklarını ifade etti.

Elde ettikleri bilgilerin deprem esnasında yıkılmış binalardaki taşıyıcı sisteme ait genel bilgiler sağlayacağını vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Deprem ülkemizin bir gerçeği ve bunun için tedbirli olmamız şart. Yaptığımız çalışma kapsamında yapıların deprem etkisi altında davranışları ve performans seviyeleri belirlenecek. Yapısal kusurların ve etkilerinin daha doğru belirlenmesine olanak sağlayacak. Çalışmalarımız, yapısal yetersizliklerin belirlenerek gelecek depremlere daha hazırlıklı olmamızda araştırmacılara yol gösterici olacak."

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