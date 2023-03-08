AK Parti'li kadınlardan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzedelere mutfak seti desteği
AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere mutfak ve hijyen setlerinden oluşan koliler gönderdi.
Ankara
"Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası" kapsamında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in katılımıyla Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda, kadın kolları üyelerinin hazırladığı 750 koli mutfak seti ve 259 koli hijyen setinin bulunduğu 2 yardım tırı Adıyaman'a uğurlandı.
Keşir, burada yaptığı konuşmada, kolilerin, kadın kolları üyelerinin kendi imkanlarıyla hazırlandığını ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerden oluştuğunu söyledi.
Ayşe Keşir, "Tabii ki evlerinin yerini tutmayacak ama hiç olmazsa temel ihtiyaçları olan o sobanın üzerinde çaydanlığı kaynatabilecekleri, canlarının istediği yemeyi pişirebilecekleri tencere, çaydanlık, kaşık, bardak ve temel ihtiyaçlarını hazırlayalım istedik. Tekrar aile olmanın en önemli özelliği o sofranın başında oturabilmek." diye konuştu.
"Kadınları ziyaret edecek"
Umutların yeşerdiği, çorbaların kaynadığı, ailelerin bir arada olduğu, sıcak sofraları tekrar kurmayı istediklerini belirten Keşir, kadın dayanışması amacıyla bu yardımı yaptıklarını dile getirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgesindeki kadınlarla dayanışmalarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:
"Bu tırın bugün çıkıyor olmasının anlamı var, teşkilatlarımız bugün her ilde deprem bölgesinden transfer edilen kardeşlerimizi, kadınları ziyaret edecek. Büyük Türkiye'yi inşa edeceğimiz emekçi kadınların da gününü kutluyorum. İnşallah deprem acısını unuttuğumuz, acıları, yaraları sardığımız nice 8 Mart'larda birlikte olmayı diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.