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Gündem, Asrın felaketi

AK Parti'den Ankara'ya yerleşen depremzedeler için "Kardeş Aile" kampanyası

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'ya yerleşen depremzedeleri ziyaret etmek ve "Kardeş Aile" olup ihtiyaçlarına destek olmak isteyenlerin 0 850 602 61 00 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 26.02.2023
AK Parti'den Ankara'ya yerleşen depremzedeler için "Kardeş Aile" kampanyası

Ankara

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, büyük deprem felaketlerinin ardından Türk milletinin tüm dünyaya büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirtti.

Depremzedelere yardımlar için herkese teşekkür eden Özcan, il başkanlığı olarak depremin ilk saatlerinden itibaren illere yardım konvoyları oluşturduklarını hatırlattı.

Hayırsever Ankaralılara yaptıkları çağrı sonrası "Evim Evindir" projesinin büyük ilgi gördüğünü aktaran Özcan, "Biliyoruz ki acılar paylaştıkça azalır, sevinçleri çoğaltıp dayanışmamızı güçlendirmek için şimdi de kardeş aile projemizde gönüllüler arası köprü kurmaya devam ediyoruz. Depremzede kardeşlerimizle kardeşliği pekiştiriyoruz. Bu dayanışma halkasını büyütmek için sen de bize katıl, yaralarımızı sevgi ile birlikte saralım." ifadelerini kullandı.

Özcan, evsiz kalan depremzedeler için Ankara'daki hayırseverlerle kurdukları "Evim Evindir" yardım zinciri ile 5 bin 869 depremzedeyi sıcak yuvaya kavuşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayırsever, gönlü bol Ankaralı hemşehrilerimize şimdi de 'Kardeş Aile' çağrısı yapıyorum. Misafirimiz olan depremzede kardeşlerimizi ziyaret etmek ve 'Kardeş Aile' olup ihtiyaçlarına destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız 0 850 602 61 00 numaralı telefondan bize ulaşabilirler."​​​​​​​


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