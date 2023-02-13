AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da depremzedelere ziyarette bulundu.
Adana
Çelik, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören merkez Çukurova ilçesinde çadırda kalan vatandaşlarla bir araya geldi.
Depremzedelerle sohbet eden Çelik, çocuklara hediyeler verdi.
Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Afet Acil Sosyal Yardım Deposu'nu da ziyaret eden Çelik, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.