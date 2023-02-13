Dolar
18.85
Euro
20.21
Altın
1,853.79
ETH/USDT
1,486.20
BTC/USDT
21,631.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
logo
Gündem, Asrın felaketi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da depremzedelere ziyarette bulundu.

Fikret Kavğalı, Ozan Efeoğlu   | 13.02.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Ozan Efeoğlu - AA

Adana

Çelik, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören merkez Çukurova ilçesinde çadırda kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremzedelerle sohbet eden Çelik, çocuklara hediyeler verdi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Afet Acil Sosyal Yardım Deposu'nu da ziyaret eden Çelik, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldığını belirtti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak
Uşak'tan depremden etkilenen illere 891 bin 636 battaniye gönderildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 247 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Osmaniye'de depremin 8'inci gününde hasar gören apartmanda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım: Gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz

Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım: Gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz
Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi

Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, depremzede çocuğa moral verdi

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, depremzede çocuğa moral verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet