Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzedelere psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu ana kadar depremden etkilenen illerde 332 bin 49, deprem bölgesi dışındaki illerde ise 90 bin 752 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 2 bin 403 personelimizle 332 bin 49 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 2 bin 652 personelimizle 90 bin 752 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.