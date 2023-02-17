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Gündem, Asrın felaketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589, hastanelerde tedavisi devam eden 556 çocuğun olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 17.02.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili açıklama

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır. 80 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır.

953 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır."


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili açıklama

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