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Yaşam, Asrın felaketi

Ağrı'da lise öğrencileri depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinin kız öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen depremzedeler arkadaşları için atkı, bere ve patik yapıyor.

Yasin Çavdar   | 28.02.2023
Ağrı'da lise öğrencileri depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor

Ağrı

İlçedeki lisede eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri Kübra Nur Çekirgeoğlu koordinesinde, depremzedelere destek olmak için atkı, bere ve patik örmeye başladı.

Öğrencilerin ördüğü el emeği göz nuru ürünler, deprem bölgesindeki illere gönderilecek.

Öğrencilerden Ceylan Karadağ, AA muhabirine, depremden dolayı çok üzüldüklerini, hep birlikte depremin yaralarını saracaklarını söyledi.

Karadağ, "Okulumuzdaki arkadaşlarımızla birlik olup deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize atkı örüyoruz. Bir nebze de olsa onlara yardımda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Zehra Toksöz ise depremzede kardeşlerinin üşümemesi için atkı ördüklerini ifade ederek, "Ayrıca evde annelerimiz ve ninelerimiz de patik örerek destek oldular. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız." dedi.

Helin Özer de ellerinden geldiğince depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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