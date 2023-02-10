Afyonkarahisarlı kadınlar depremzedeler için mesai yapıyor
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) 40 kadın kursiyer, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kışlık kıyafet, battaniye ve eşofman takımı dikiyor.
İlçe Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan ADEM'deki 40 kadın kursiyer, depremzedelerin soğuk hava şartlarından korunmaları için ihtiyaç duydukları kışlık kıyafet, battaniye ve eşofman takımı dikiyor. Hazırlanan battaniye ve giysiler paketlenerek deprem bölgesine gönderiliyor.
Kurs öğretmeni Özlem Ünal, gazetecilere, 40 kadın kursiyerle temin ettikleri kumaşla depremzedeler için üretmeye başladığını söyledi.
Kadınların 'bugün onlara ise yarın bize' diyerek depremzedelere destek için yola çıktıklarını dile getiren Ünal, şöyle konuştu:
"Yetişkinlere ve çocuklara içlik, eşofman altı, battaniye, bere, atkı üretimi yaptık. Kadınlar için iç giyim ürünleri ve bunun yanında yastık kılıfı, çarşaf ve battaniye üretimi de yapıyoruz. Eşofman altı ve battaniye için günlük üretimiz 250 adet olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.
ADEM Proje Koordinatörü Gülay Perçin de kendilerine kumaş gönderildiğini ve afet bölgesindeki daha fazla depremzedeye kışlık elbise üretmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.
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