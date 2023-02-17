Afşin'de depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerde bazı binaların yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.