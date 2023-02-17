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Gündem, Asrın felaketi

Afşin'de depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerde bazı binaların yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.

İzzet Mazı, Sinan Doruk   | 17.02.2023
Afşin'de depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı.

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