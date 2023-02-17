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Gündem, Asrın felaketi

Afşin Elbistan Termik Santrali B ünitesi gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacak

Fuat Kabakcı   | 17.02.2023
Afşin Elbistan Termik Santrali B ünitesi gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacak

Ankara

Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacağını bildirdi.

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