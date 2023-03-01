Dolar
18.89
Euro
19.97
Altın
1,826.88
ETH/USDT
1,612.30
BTC/USDT
23,223.00
BIST 100
5,237.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Hamdi Çelikbaş   | 01.03.2023
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
EYT'ye ilişkin kanun teklifinin birinci maddesi kabul edildi
Deprem bölgesinde 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteyner kuruldu

Benzer haberler

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Deprem bölgesinde 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteyner kuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Türkiye'ye tıbbi cihaz desteğinde bulundu

İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
ÖSYM Başkanı Ersoy: Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak

ÖSYM Başkanı Ersoy: Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet