AFAD enkaz çalışmalarının olduğu bölgelerdeki vatandaşları SMS'le uyarıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz çalışmalarının bulunduğu bölgelerdeki vatandaşlar, oluşabilecek mağduriyetlere karşı SMS'le de uyarılıyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'taki enkaz alanlarında çalışmaları koordine eden AFAD personeli, vatandaşların güvenliği için tedbirler alıyor.
Enkazların civarındaki vatandaşları tedbirli olması konusunda uyaran saha ekiplerinin yanı sıra cep telefonlarına gönderilen SMS'le de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışılıyor.
AFAD'ın, cep telefonlarına gönderdiği SMS'te, "Enkaz çalışmaları kaynaklı iş makinesi ve kamyon trafiği oluşmaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için bu bölgelere zorunlu olmadıkça girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.