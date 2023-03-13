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Gündem, Asrın felaketi

AFAD, deprem bölgesinde "vinç ticareti yapıldığı" iddiasını yalanladı

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerde, "AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para alındığına göz yumulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sefa Şahin  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
AFAD, deprem bölgesinde "vinç ticareti yapıldığı" iddiasını yalanladı

Ankara

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 272 bin 46 personelin görev yaptığı, kamu ve özel sektörü bünyesindeki 18 bin 53 vinç ve iş makinesinin bulunduğu belirtildi.

Bazı medya organlarında yer alan "AFAD'ın kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alınmasına göz yumulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan, Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) ve Afet Kanunu kapsamında bedeli ödenmek suretiyle özel sektör bünyesindeki vinç, iş makinesi, arazi aracı ve benzeri araçların görevlendirildiği kaydedildi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren personel, güvenlik birimleri, mülki idare amirleri ve ilgili tüm kamu kurumlarının sahada görevlerinin başında olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmedi. Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır."

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