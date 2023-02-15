Adıyamanlı depremzede Asım Korkut: Eşimi ve 4 çocuğumu kurtardım
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da eşini ve 4 çocuğunu binadan çıkardıktan sonra kolunun enkaz altında kalması sonucu yaralanan Asım Korkut, afet anında yaşadıklarını anlattı.
İstanbul
Tekstil işçisi 40 yaşındaki Korkut, depreme, eşi ve 4 çocuğuyla oturduğu Adıyaman merkezdeki iki katlı apartmanda yakalandı.
Yaralı olarak kaldırıldığı Adıyaman'daki hastanede ilk tedavisi yapılan Korkut, daha sonra tedavisinin sürdürülmesi için İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Hastanede gazetecilere deprem anında yaşadıklarını anlatan Korkut, binanın ikinci katında oturduklarını, sabah namaz kılmak için uyandığında bir anda yerin sallanmaya başladığını söyledi.
Korkut, "Deprem olunca çocuklar ve eşimle dışarı kaçmak istedim. Merdivenden koşarken eşim düştü. Eşimi ve 4 çocuğumu kurtardım ama bu sefer benim kolum enkazın altında kaldı. Orada birkaç saat enkazda kaldım. Kendimi kaybetmiştim." diye konuştu.
Korkut, enkazdan kurtulduktan sonra önce Adıyaman'daki hastanede kendisine müdahale edildiğini, sonra da İstanbul'a gelmesi gerektiğinin söylendiğini kaydetti.
Bunun üzerine İstanbul'daki hastaneye getirildiğini aktaran Korkut, "Sağlık durumum şu an iyi. İlk zamanlara göre daha iyiyim. Allah razı olsun hastanede beni baş üstünde tuttular. Doktorlarımız çok ilgileniyorlar.'' dedi.
Korkut, eşi ve çocuklarının Ankara'ya götürüldüğünü ifade ederek ''Bizim apartman boştu, sadece kiracı olarak biz oturuyorduk. Bina çok ağır hasarlı. Dost, akraba, arkadaş kimse kalmadı. Baba, anne ve eşim tarafından 150'ye yakın kişi vefat etti. Allah devletimize, milletimize, hocalarımıza zeval vermesin. Milletimizin hepsi sağduyulu. Adıyaman'a çok yardım gitti. Herkes barınma, yiyecek-içecek konusunda yardım etti. Tüm Türkiye'den Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
''Tarak kemiğinde kırığı vardı''
Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Levent Arslan, Korkut'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Arslan, "Elinde tarak kemiğinde kırığı vardı. Açık yarası bulunuyordu. Kırığa müdahale ettik, ölü dokuları temizledik. İkinci müdahalemizde de cilt kapatma işlemi yaptık. Muhtemelen bir operasyonumuz daha olacak." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde depremzedelere 40'ı aşkın ekiple müdahale ettiklerini aktaran Arslan, ameliyat ve servis konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden 7/24 hizmeti sürdürdüklerini kaydetti.
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sıkışma ve sıkışmaya bağlı doku problemleri olan depremzede hastalarımızın ilk müdahalelerini yaptık. İkinci ve üçüncü günden sonra ilk müdahalesi yapılmış, devam tedavisi için gelen hastalar bulunuyor. Yoğun bakımda ortopedi adına toplamda 45 hastayı takip ediyoruz. Servislerimizde 42 hastamız var. Bunların kimisinde kırık, kimisinde doku ezilmeleri var. Doku ezilmelerinde doku temizliği ve pansuman yapıyoruz. Önceliğimiz hastalarımızın hayatı, ikinci önceliğimiz uzuvların korunması.''Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.