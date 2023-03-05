Adıyaman'ın yeniden inşasında tekstil ve tütün sektörlerine öncelik
Adıyaman'daki iş insanları ve esnaf 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören kentin yeniden inşası için uzun vadeli faizsiz krediye ihtiyaç duyduklarını ve kentin ayağa kalkması için tekstil ve tütün sektörlerine öncelik vereceklerini bildirdi.
Ankara
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin üzerinden geçen 1 ayda, afetten en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da şehrin ticaret ve üretiminin normale dönülmesi için çalışmalar yürütülüyor, kentin ekonomisinin deprem öncesi seviyesine dönmesi için yol haritaları çiziliyor.
"İşçilerimizin konteyner sorununun çözülmesini talep ediyoruz"
Adıyaman OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde 4 OSB, 160 fabrika ve 201 işletme bulunduğunu, bunlardan 30'unun hasar aldığını, 15'inin yıkıldığını söyledi.
Şehrin afetten önce tekstil, mobilya ve gıda gibi alanlarda ihracat yaptığını anlatan Çelenk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fabrikalar ve işletmeler için devletten 2 yıl ödemesiz 10 yıllık faizsiz kredi istiyoruz. Biz hibe istemiyoruz. Kredi alıp çalışıp kazanarak devlete borcumuzu ödemek istiyoruz. Devlet de kazansın biz de kazanalım ki işçilerimize sahip çıkalım. Deprem öncesinde 22 bin işçimiz vardı. Şimdi bunların yüzde 50'si barınacak yerleri olmadığı için iş başı yapmıyor. Devletimizden işçilerimizin konteyner sorununun çözülmesini talep ediyoruz. Biz bir an evvel eski durumumuza gelmek için çalışıyoruz. Adıyaman sanayisini, öncelikle tekstil sektörüyle, yeniden ayağa kaldıracağız."
Esnaf hibe desteği ve uzun vadeli faizsiz kredi istiyor
Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da kentte temel gıda ihtiyacını karşılayacak fırıncı ve market ile hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuaför ve berber esnafının iş başı yaptığını dile getirdi.
Duranay, buna karşın esnafın büyük çoğunluğunun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ve iş yerlerinin de aynı şekilde kullanılamaz duruma geldiğini bildirdi.
Duranay, esnafın yeniden ayağa kalkabilmesi için devletten beklentileri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi ama esnafın esnafa borcu var. Esnafın başka illere malzeme borçları var. Dolayısıyla esnaf kendi alacağını tahsil edemediği ve iş yerini açamadığı için ödemelerini yapamıyor. Bu yüzden esnaflarımıza 'can suyu' adı altında hibe ve uzun vadeli faizsiz kredi verilmesi gerekiyor."
Adıyaman'ın büyük oranda boşaldığını anlatan Duranay, işçilerin barınma sorunlarının çözülerek şehirde hayatın yeniden canlandırılması gerektiğinin sözlerine ekledi.
"Tütün üreticilerine destek verilmeli"
Adıyaman Merkez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan da çiftçilerin evlerinin yıkıldığını ve traktörlerin çoğunun enkaz altında kaldığını dile getirdi.
Çiftçilerin il dışına çıktıklarını belirten Şahan, "Adıyaman'ın başlıca üretimi bakliyat ve tütün üzerinedir. Eğer çiftçilere kalmaları için konteyner verilmezse, bu ürünlerde rekolte düşecektir. Adıyaman şu anda boşalmış durumda. Bu insanlar üretecek ki şehirdekiler beslenecek. Adıyaman'ın 5 Şubat seviyesine dönebilmesi için özellikle tütün üreticilerine destek verilmesi lazım. Şehrin öncelikli kalkınması buna bağlı." diye konuştu.
"2 binden fazla hayvana ŞAP ve LDS aşısı yaptık"
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Metin Türker de Adıyaman'da yaraların sarılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca tohumdan yeme, gübreden aşıya kadar pek çok alanda çalışma yaptıklarını vurguladı.
Öncelikle yıkılan ahır ve ağıllar ile telef olan hayvan sayısını tespit ettiklerini belirten Türker, kurtarılan hayvanlar için yaklaşık 2 bin 600 ton yem ve çadır temin ettiklerini dile getirdi.
Türker, Adıyaman'ın tüm köylerinde hayvan sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri gerçekleştirildiğini ifade ederek, 140 noktada da 2 bine yakın gıda denetimi yaptıklarını ve bunun düzenli olarak sürdürüleceğini anlattı.
Şehirde hayatı normale döndürmeye yönelik önemli gelişmeler kat ettiklerini vurgulayan Türker, "Hayvancılığın düzene girmesiyle yazlık ekimler için de çiftçilerimizin tohumluk, gübre ve ilaç gibi girdilere kolay ulaşmaları için çalışmalar yürütüyoruz. Kırsalda yıkılan ev ve ahırların devletimiz tarafından yapılması ve ölen hayvanların yerine hayvan verilmesiyle çok daha iyi olacağımızı hedefliyoruz." diye konuştu.
Türker, bölgede yıkılan ahırlar ve hayvancılık konularında yoğun arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerek, enkaz altından bin 500 büyükbaş ve 18 bin 500 küçükbaş hayvanın çıkarıldığını ve telef olan hayvanların gömülme işlemlerinin derin çukurlara kireç dökülerek gerçekleştirildiğini bildirdi.
40 binin üzerinde hayvana sağlık taraması ve tedavi uyguladıklarını belirten Türker, şunları kaydetti:
"2 binden fazla hayvana ŞAP ve LDS aşısı yaptık. Aşılama işlemlerimiz devam etmektedir. Üretimden çıkmak isteyen pek çok üreticimizin, desteklerimizle, üretime dönmesini sağladık. Göçük altında kalan ilaçların enkaz altından çıkartılarak imha edilmesi sürecini takip ediyoruz. Arz fazlası sütlerin üretici örgütleri kanalıyla düzenli olarak toplanması, işlenmesi ve pazarlama sorunlarını çözdük. Kesilmesi gereken bin 678 küçükbaş, 381 büyükbaş hayvanın da kesilmesini sağladık."
Tohum, gübre ve ilaç girdileriyle ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve özel bayiler nezdindeki çalışmaların devam ettiğini anlatan Türker, ilkbahar sezonunda gerekli olan gübre, tohum, zirai ilaç ve alet ekipman ihtiyaçlarının tespit edildiğini ve bu girdilerin temini noktasında gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.
Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl itibarıyla 635 bin 169 nüfusa sahip Adıyaman, genel ticaret sistemi dikkate alındığında söz konusu yılda 82 milyon 819 bin dolarlık ithalat ve 97 milyon 263 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.