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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin köylerinde depremin verdiği hasar görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Sincik ilçesinin Şahinbeyler ve Askerhan köylerinde depremin verdiği zarar görüntülendi.

Gültekin Yetgin, Seyit Ahmet Eksik  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Adıyaman'ın Sincik ilçesinin köylerinde depremin verdiği hasar görüntülendi Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Adıyaman

Şahinbeyler köyünde depremin etkisiyle çok sayıda ev yıkılırken, bazı bölgelerde ise yüzey kırıkları ve çökmeler meydana geldi. Bazı kırıkların ise evlerin yakınlarında oluştuğu görüldü.

Depremde yamaçlardan kopan büyük kayaların köy yollarına düştüğü ve heyelanlar da oluştuğu gözlendi.

Askerhan köyünde bulunan hidroelektrik santralinin dağın üst bölümündeki su kanalı da depremde çöktü.

Su taşıyan beton kanallar, çökmeyle aşağıya kaydı.

Depremin ilçenin köylerinde oluşturduğu hasar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

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