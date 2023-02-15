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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'ın köylerindeki depremzedelere yardım malzemeleri askeri helikopterle ulaştırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın köylerine yardım malzemeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerle ulaştırılıyor.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.02.2023
Adıyaman'ın köylerindeki depremzedelere yardım malzemeleri askeri helikopterle ulaştırılıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10'uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor." ifadesine yer verildi.

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