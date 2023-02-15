Adıyaman'ın köylerindeki depremzedelere yardım malzemeleri askeri helikopterle ulaştırılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın köylerine yardım malzemeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerle ulaştırılıyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10'uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor." ifadesine yer verildi.
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Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman’ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10’uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor. pic.twitter.com/UMxQvoqUeb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2023