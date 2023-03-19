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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Emin Tezerdi  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Emin Tezerdi/AA

Adıyaman

Kentte depremde yıkılan veya hasar gören binalardaki tespit işlemlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Özel bir firma tarafından Atatürk Bulvarı'nda yıkılan binaların enkazı, iş makineleriyle hafriyat döküm alanına naklediyor.

Polis ekipleri de enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

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