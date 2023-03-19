Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
Adıyaman
Kentte depremde yıkılan veya hasar gören binalardaki tespit işlemlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.
Özel bir firma tarafından Atatürk Bulvarı'nda yıkılan binaların enkazı, iş makineleriyle hafriyat döküm alanına naklediyor.
Polis ekipleri de enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.