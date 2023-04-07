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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'daki "Sakarya Kardeşlik Kent"te yaşam başladı

Adıyaman'da altyapı ve sosyal donatıları Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Sakarya Kardeşlik Kent"te kurulumu tamamlanan 100 konteyner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere teslim edildi.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Adıyaman'daki "Sakarya Kardeşlik Kent"te yaşam başladı Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş - AA

Adıyaman

Altınşehir Mahallesi'nde 35 bin metrekarelik alana yerleştirilen 291 konteynerden 100'ünün kurulumu tamamlandı. Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, aşevi, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer alacağı konteyner kente afetzede aileler yerleşmeye başladı.

"Açılışı gelecek hafta yapılacak"

Konteyner kent sorumlusu İsmail Güler, AA muhabirine, belediye olarak depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarını söyledi.

Depremlerden etkilenen illerde yaşanan acıyı herkesin yüreğinde hissettiğini anlatan Güler, depremzedelerin yaşadığı acıyı yardım ve destek faaliyetleriyle bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştıklarını kaydetti.

Konteyner kentin altyapı çalışmaları ve sosyal alanların kurulumunun Sakarya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildiğini belirten Güler, şöyle konuştu:

"Buradaki çalışmaları gelecek hafta tamamıyla bitirip vatandaşlarımızı yerleştirmeyi planlıyoruz. Şu an 100 aileyi konteynerlere yerleştirdik. Burada yaklaşık 1200-1500 civarı depremzede yaşayacak. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Altyapı ile sosyal alanları tamamıyla bitirdik. Aşevinde vatandaşlara sahur ve iftar verilecek. Birkaç konteynerde düzeltmeler yapılacak. Eksiklikler gideriliyor. Nasip olursa gelecek hafta açılışımızı gerçekleştireceğiz."

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