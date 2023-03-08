Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapımı devam eden prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşan geçici konutlardaki hummalı çalışma, dronla hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kayda alındı.
Adıyaman
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce Vartana mevkisinde kurulan yerleşim alanında, yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle hummalı çalışma yürütülüyor.
• Prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşuyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 8, 2023
• Yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütülüyor
Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi https://t.co/Y10oNuhORn pic.twitter.com/POtsIO1GCa
Geçici barınma evlerindeki çalışmalar, Anadolu Ajansı tarafından havadan dron ile hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.