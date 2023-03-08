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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapımı devam eden prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşan geçici konutlardaki hummalı çalışma, dronla hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kayda alındı.

Okan Coşkun  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi

Adıyaman

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce Vartana mevkisinde kurulan yerleşim alanında, yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle hummalı çalışma yürütülüyor.

Geçici barınma evlerindeki çalışmalar, Anadolu Ajansı tarafından havadan dron ile hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak görüntülendi.

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Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi

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