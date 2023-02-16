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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'daki depremzede çocuğa, arkadaşının gönderdiği mektup ve oyuncakları jandarma teslim etti

Bingöl'de yaşayan ilkokul öğrencisinin Adıyaman'daki depremzede arkadaşına yazdığı mektup ile aldığı oyuncakları jandarma ekibi ulaştırdı.

Ahmet Dengeşik   | 16.02.2023
Adıyaman'daki depremzede çocuğa, arkadaşının gönderdiği mektup ve oyuncakları jandarma teslim etti

Bingöl

Genç ilçesinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Sema Karaköse, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan depremzede arkadaşına moral vermek için duygularını anlatan bir mektup yazdı, aldığı oyuncaklardan bir paket hazırladı.

Karaköse, hazırladığı oyuncak paketini ve mektubu arkadaşına ulaştırmaları için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım talep etti.

Jandarma ekipleri, teslim aldıkları oyuncak paketini ve mektubu Besni ilçesinde yaşayan depremzede Mehtap Şahin'e ulaştırdı.

Arkadaşının gönderdiği paketi teslim alan Şahin, Karaköse'nin "Bu oyuncakları senin için hazırladım. Yanında çikolata da var. Her şey iyi olacak. Korkma kardeşim, yanınızdayız." ifadelerinin yer aldığı mektubu da okudu.

Şahin de çektiği video ile arkadaşına, "İyi ki varsın Sema. Bu zor günlerde yanımızda olduğun için çok teşekkür ediyorum. Hediyen çok güzeldi. Seni çok seviyorum." diyerek, teşekkür etti.

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