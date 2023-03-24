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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi, Ramazan 2023

Adıyaman'daki çadır kentte Mehmetçik ile depremzedeler sahur ve iftar sofrasını paylaşıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kurulan çadır kentte Mehmetçik ve vatandaşlar, sahur ve iftar sofrasını paylaşıyor.

Kemal Ceylan, Cihan Okur  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Adıyaman'daki çadır kentte Mehmetçik ile depremzedeler sahur ve iftar sofrasını paylaşıyor Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Adıyaman

Depremlerin ardından Bitlis Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığınca Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bin kişinin konaklayabileceği çadır kent kuruldu.

Ankara İnsani Yardım Tugay Komutanlığı da çadır kentte yaşayan depremzedeler için seferber oldu.

Çadır kentte barınma alanları oluşturan Mehmetçik, ayrıca TSK okulu, sahra mutfağı, ekmek fırını, banyo gibi sosyal donatılarla depremzedelerin günlük yaşamını sürdürmesine yardım ediyor.

Mehmetçik, ayrıca ramazan ayının başlamasıyla sahra mutfağında depremzedelere sahur ve iftar için yemek hazırlıyor. Çadır kentte depremzedeler, Mehmetçiklerle birlikte sahur ve iftar sofrasını paylaşıyor.

TSK'nin çadır kentinde ramazanın ilk gününde iftarda depremzedelere çorba, kavurma, pilav ve hurma ikram edildi.

Türk Kızılay da mobil ikram aracıyla iftarın ardından depremzedelere çay ve atıştırmalık ikram etti.

Çadır kentte kalan 13 yaşındaki depremzede Ömer Tutak, AA muhabirine, ihtiyaçlarının askerler tarafından karşılandığını söyledi.

Boş zamanlarda askerlerle futbol da oynadıklarını belirten Tutak, sağladıkları imkanlardan ötürü Mehmetçik'e teşekkür etti.

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