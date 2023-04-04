Dolar
19.22
Euro
21.07
Altın
2,020.28
ETH/USDT
1,872.70
BTC/USDT
28,170.00
BIST 100
4,984.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Adıyaman'da kırsalda yaşayan depremzede çocukların yüzü sosyal aktivitelerle gülüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kırsal bölgelerde yaşayan depremzede çocuklara, çeşitli kurumlarca düzenlenen sosyal aktivitelerle moral veriliyor.

Gökhan Gücüklüoğlu, Veysel Altun  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Adıyaman'da kırsalda yaşayan depremzede çocukların yüzü sosyal aktivitelerle gülüyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Adıyaman

Besni ilçesi Karagüveç köyünde Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Bartın İl Halk Kütüphanesi ekiplerince çocuklara yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocukların kütüphanedeki kitaplara ulaşmalarını sağlayan ekipler, mendil kapmaca, ip atlama gibi oyunlar aynatıyor.

Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde gönüllü görev alan İngilizce öğretmeni Leman Neslihan Arslan, AA muhabirine, her gün iki üç köye ulaşarak çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların bu tür etkinliklerle biraz olsun deprem psikolojisinden uzaklaştıklarını vurgulayan Arslan, ekiplerinde görevli psikologların da çocuklarla yakından ilgilendiklerini anlattı.

Arslan, çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabahtan çıkıyor, akşama kadar çocuklarla zaman geçiriyoruz. Onlarla oyunlar oynuyor, beraber kitaplar okuyoruz. Psikolog arkadaşlarımız da özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Çünkü bazı çocuklarımız maalesef depremden dolayı sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yine bazı çocuklarımızı evlerinde bizzat ziyaret ediyoruz. Onlara da kitaplar dağıtıyor, çeşitli hediyeler veriyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir
Edirne'de sağanak etkili oldu
Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri tutuklandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Kar nedeniyle 7 gündür kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu açıldı

Benzer haberler

Adıyaman'da kırsalda yaşayan depremzede çocukların yüzü sosyal aktivitelerle gülüyor

Adıyaman'da kırsalda yaşayan depremzede çocukların yüzü sosyal aktivitelerle gülüyor

Geleneksel gölge oyunu ustaları depremzede çocukları Karagöz-Hacivat oyununda buluşturuyor

Muğla'da gönüllü gençler depremzede çocuklara ve annelerine etkinliklerle moral veriyor

Tiyatro oyuncusu iki arkadaş deprem bölgesinde "çocuklar gülsün" diye sahne alıyor

Tiyatro oyuncusu iki arkadaş deprem bölgesinde "çocuklar gülsün" diye sahne alıyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Adıyamanlı kadın ve çocuklara etkinliklerle moral veriyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Adıyamanlı kadın ve çocuklara etkinliklerle moral veriyor
Rami Kütüphanesi 600 binden fazla kitapseveri ağırladı

Rami Kütüphanesi 600 binden fazla kitapseveri ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet