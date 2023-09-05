Dolar
26.78
Euro
28.80
Altın
1,930.66
ETH/USDT
1,632.90
BTC/USDT
25,783.00
BIST 100
8,165.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının inşası sürüyor.

Orhan Pehlül  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor Fotoğraf: Orhan Pehlül / AA

Adıyaman

Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere bölgesindeki inşaat alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 826 blokta 16 bin 433 konutun inşasının sürdüğünü aktardı.

Varol, şöyle konuştu:

"İndere bölgesinde depremzede vatandaşlarımız için inşa ettiğimiz kalıcı konutlar tüm hızı, etkinliği ve verimliliğiyle devam ediyor. 826 bloğumuzun önemli bir bölümünün temel çalışmaları başladı. Çevremizde de gördüğünüz gibi burası çok kayalık bir bölge dolayısıyla sadece kırmayla temel açmak mümkün olmuyor. Onun için zaman zaman arkadaşlarımız patlatma yöntemini de deniyorlar daha seri çalışmak için.

Tüm gayemiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara bir an önce kavuşması ve hak ettikleri konforlu yaşama refaha bir an önce kavuşturmak. Bunun için de burada 3 firma bu konutların inşası için çok geniş bir şantiye alanında çalışmalarını sürdürüyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sivas'ta sürücüsünün iterek park etmeye çalışırken "şahlanan" motosiklet güçlükle durduruldu
İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Benzer haberler

Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'da 158 konteyner kentte 47 bin 772 depremzede aile misafir ediliyor

Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüme 35 bin 395 başvuru

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüme 35 bin 395 başvuru
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet