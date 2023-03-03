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Eğitim, Asrın felaketi

Adıyaman'da İlim Yayma Cemiyetinden depremzede çocuklara eğitim programı

İlim Yayma Cemiyeti, Adıyaman Eğriçayır Parkı Çadır Kenti'nde eğitim merkezi açtı.

Oktay Özden   | 03.03.2023
Adıyaman'da İlim Yayma Cemiyetinden depremzede çocuklara eğitim programı

Adıyaman

Cemiyet, deprem bölgesindeki insani yardımın yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları yürütüyor.

Eğriçayır Parkı Çadır Kenti'nde İlim Yayma Cemiyetince kurulan Abdullah Can eğitim ve etkinlik alanında, 7-14 yaş çocuklara yönelik, bir koordinatör eşliğinde gençlik liderliği eğitimi almış gönüllü üniversite öğrencilerince eğitim programı gerçekleştiriliyor.

Program içeriğinde görsel okur yazarlık, el becerileri etkinliği, hikaye-masal okuma, oyun saati ve psikososyal destek çalışmaları yer alıyor.

Alanda ayrıca çocukların yaş seviyelerine uygun kütüphane oluşturuldu.

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