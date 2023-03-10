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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da enkazdan çıkarılan araçlar tutanakla sahiplerine teslim ediliyor

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan ve hemen hepsi hasarlı olan otomobiller kentte belirlenen üç yediemin otoparkında sahiplerini bekliyor.

Mesut Varol, Özkan Bilgin  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Adıyaman'da enkazdan çıkarılan araçlar tutanakla sahiplerine teslim ediliyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yıkılan ev ve iş yerlerinin enkazı altında kalan araçlar çekicilerle çıkarılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentin üç noktasındaki yediemin otoparklarına getirilen araçların sahiplerine teslim edilmesi için Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

Otoparklarda hurdaya dönmüş ve plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaraları ve ruhsatlarına göre tespit edilip tutanak karşılığında sahiplerine veriliyor.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turabi Bayır, AA muhabirine, depremin yıkıcı etkisinin hayatın birçok alanında görülebildiğini söyledi.

Enkazda hasar gören araçların tek tek kaldırıldığını anlatan Bayır, "Adeta küçük bir kıyameti yaşadık. Çok can ve mal kaybımız oldu. Depremden bu yana binin üzerinde araç enkaz altından çıkarıldı. Yaklaşık bin araç da enkaz arasından henüz çıkarılmadı, çalışmalar sürüyor." dedi.

Toplu taşımada kullanılan araçların da depremde hasar gördüğünü belirten Bayır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enkazda hasar gören araçlar kentimizdeki 10 çekiciyle otoparka çekiliyordu. Çekiciler yetersiz kaldığı için il dışından çekiciler getirildi. Araçlar üç yediemin otoparkına çekiliyor. Otoparka getirilen bin araçtan 378'inin sahibine henüz ulaşılamadı. Diğerlerinin sahipleriyle irtibat kuruldu. Bu araçlarla ilgili devletin atacağı adım bekleniyor."

"Evrak olmadan araçları teslim etmiyoruz"

Yediemin otoparkı görevlisi Burak Akat da otoparklarda başta yangın riskine karşı olmak üzere güvenlik tedbirlerini aldıklarını dile getirdi.

Araçlarının durumunu gören depremzedelerin üzüntü yaşadığını aktaran Akat, "Bazılarının kaskoları olduğu için şanslı. Bazılarının da kaskoları yok. Bazısı gelip araçlardaki özel eşyalarını alıyor. Bazı araçlar hasarlı ve tamiratı mümkün değil. Aracını almak isteyenler emniyetten evrak ve tutanak aldıktan sonra gelip alabiliyor. Evrak olmadan araçları teslim etmiyoruz." diye konuştu.

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