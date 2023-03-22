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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları, kent merkezi ile ilçelerde devam ediyor.

Cihan Okur, Kemal Ceylan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor

Amasya

ADIYAMAN (AA) - 

Kent merkezinde Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda güvenlik güçleri de önlem alıyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, alınan güvenlik tedbirleriyle ev sahipleri de takip edebiliyor.

Kentteki enkazlardan savcılar gözetiminde bilirkişi heyetleri, demir ve beton numuneleri almaya da devam ediyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkazlar, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülüyor.


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