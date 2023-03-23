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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da enkaz döküm alanı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan binaların enkazının götürüldüğü bölgede büyük bir dolgu alanı oluştu.

Orhan Pehlül, Müjdat Genç  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Adıyaman'da enkaz döküm alanı havadan görüntülendi

Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle büyük yıkım yaşanan Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği kentte, iş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkaz, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki belirlenen alana götürülüyor.

Bölgeye dökülen molozlardan, şimdiye kadar büyük bir dolgu alanı oluştu. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir hatta yayılan enkazla yamaçlar da dolduruluyor.

Alanda yapılan çalışmalar ve dökülen enkaz, drone ile havadan görüntülendi.

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