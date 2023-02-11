Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 136 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 45 yaşındaki Sevgi Çolak, 136 saat sonra sağ kurtarıldı.
Adıyaman
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 45 yaşındaki Sevgi Çolak, AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ ekiplerince 136 saat sonra kurtarıldı pic.twitter.com/t9SCDPnuJF— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023
Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ arama kurtarma ekipleri, Sevgi Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkardı.
Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arama kurtarma ekipleri, 136 sonra gelen mucize kurtuluşun ardından birbirlerine sarıldı.
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