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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 136 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 45 yaşındaki Sevgi Çolak, 136 saat sonra sağ kurtarıldı.

İlyas Gün   | 11.02.2023
Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 136 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ arama kurtarma ekipleri, Sevgi Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkardı.

Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, 136 sonra gelen mucize kurtuluşun ardından birbirlerine sarıldı.




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