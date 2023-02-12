Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk sağ kurtarıldı.
Adıyaman
Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu.
Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.
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