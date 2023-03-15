Dolar
18.99
Euro
20.10
Altın
1,914.47
ETH/USDT
1,637.00
BTC/USDT
24,395.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Zorunlu Deprem Sigortası taleplerinde artış
Thodex'in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesi Arnavutluk Yüksek Mahkemesine taşındı
TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı
Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Zorunlu Deprem Sigortası taleplerinde artış

TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı

Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı
Deprem bölgesinde cuma ve cumartesi yeniden kuvvetli yağış bekleniyor

Deprem bölgesinde cuma ve cumartesi yeniden kuvvetli yağış bekleniyor
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet