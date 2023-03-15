Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak tutuklandı.
Adıyaman
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Aşiyan Kent Sitesi'nin müteahhidi Süleyman Toprak, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.