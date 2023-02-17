Dolar
18.86
Euro
20.04
Altın
1,825.08
ETH/USDT
1,665.10
BTC/USDT
23,815.00
BIST 100
5,016.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Çubuk GSB Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nda kalan depremzedeleri ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.

Orhan Pehlül   | 17.02.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının depremde yıkılan binalara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özkan, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Depremde yıkılan ve yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binanın 2 yıl önce izinsiz şekilde tadilattan geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afşin Elbistan Termik Santrali B ünitesi gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacak
Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalarda 83 tutuklama
Depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı
Pakistan Başbakanı Şerif depremden etkilenen illerden Adıyaman'ı ziyaret etti

Benzer haberler

Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Trabzonsporlu taraftarların deprem koreografisi beğeni topladı

Depremzede öğretmen kardeşler: Yüreğimiz parça parça

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin görevlendirilmesiyle ilgili süreci hafta sonu başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin görevlendirilmesiyle ilgili süreci hafta sonu başlatacağız
Pakistan Başbakanı Şerif depremden etkilenen illerden Adıyaman'ı ziyaret etti

Pakistan Başbakanı Şerif depremden etkilenen illerden Adıyaman'ı ziyaret etti
Kazakistan'ın depremzedeler için gönderdiği 55 ton ek insani yardım Türkiye'ye ulaştı

Kazakistan'ın depremzedeler için gönderdiği 55 ton ek insani yardım Türkiye'ye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet