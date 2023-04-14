Dolar
19.34
Euro
21.43
Altın
2,043.37
ETH/USDT
2,116.50
BTC/USDT
30,788.00
BIST 100
5,135.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatılması dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törene katılıyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi Mahmut Nedim Evli, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Kente getirilerek adliyeye sevk edilen Evli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz
'Türkiye'nin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak ama aynı zamanda Türk diplomasinin yüzyılı olacak'

Benzer haberler

Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından biri tutuklandı

Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da geleneksel bayram taplaması üretimi bu yıl da devam ediyor

Adıyaman'da geleneksel bayram taplaması üretimi bu yıl da devam ediyor
Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan "keme" topluyor

Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan "keme" topluyor
Adıyaman'da depremzedeler geçici yaşam alanına yerleşmeye başladı

Adıyaman'da depremzedeler geçici yaşam alanına yerleşmeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet