Adıyaman'da depremde yıkılan bir apartmanın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Nedim Karakuş tutuklandı.
Adıyaman
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen 7.7. ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin ise yaralandığı, Bilkent Yapı Apartmanı'nın müteahhidi ve Bilkent Yapı İnşaat Şirketi yetkilisi Mustafa Nedim Karakuş, kent merkezinde gözaltına alındı.
Karakuş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.