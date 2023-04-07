Dolar
19.26
Euro
21.01
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,859.40
BTC/USDT
27,940.00
BIST 100
4,924.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın fiiliyattaki yapı denetim sorumlusu ve Adıyaman Dinamik Yapı Denetim Firması yetkilisi Ufuk Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
60 saniyede bugün (07 Nisan 2023)
BAE'den Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin 3'üncü toplantısı İstanbul'da başladı
Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın enkazı kaldırılıyor

Benzer haberler

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

BAE'den Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın enkazı kaldırılıyor

Malatya'ya 16 bin 549 konteyner daha kurulacak

Malatya'ya 16 bin 549 konteyner daha kurulacak
İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor

Ünlüler çadır kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünde "tebessüm" oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet