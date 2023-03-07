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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yapı denetim sorumlusu Yaşar İlhan ile şantiye şefi Gazi Işık, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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