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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Orhan Pehlül  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı

Adıyaman

Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han İnşaat adlı binanın şantiye şefi A.Ş, kent merkezinde emniyet birimlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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