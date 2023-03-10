Adıyaman'da depremde yıkılan binanın şantiye şefi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Adıyaman
Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han İnşaat adlı binanın şantiye şefi A.Ş, kent merkezinde emniyet birimlerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.