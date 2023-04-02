Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,821.70
BTC/USDT
28,440.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan bir yapının müteahhidi tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve bazı bina sakinlerinin hayatını kaybettiği Sümerevler Mahallesi'nde bir yapının sahibi ve müteahhidi Ahmet Kırıkdaş, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
İş başvurusunda verilen kişisel bilgiler, KDK'nin girişimiyle internetten kaldırıldı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Altınözü'nde tarihi yapılar depremde ayakta kaldı

Altınözü'nde tarihi yapılar depremde ayakta kaldı
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet