Adıyaman'da depremde yıkılan binanın inşaat sorumlularından biri tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat sorumlularından biri tutuklandı.
Adıyaman
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat sorumlularından Nusret Özavcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Özavcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.