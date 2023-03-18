Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,809.60
BTC/USDT
27,254.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi
Malatya'da esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için "konteyner çarşı" kuruluyor
Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı

Benzer haberler

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı

Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı
Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu

Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu
Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi

Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet