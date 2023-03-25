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Yaşam, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde minaresi yıkılan camide ezan sesi susmadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, minaresi yıkılan ve az hasarlı raporu verilen camide ibadete devam ediliyor.

Gültekin Yetgin, Seyit Ahmet Eksik  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Adıyaman'da depremde minaresi yıkılan camide ezan sesi susmadı Fotoğraf: Gültekin Yetgin - AA

Adıyaman

Alitaş Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Ebu Halife Camisi'nin minaresi depremin etkisiyle devrildi. Bir bölümü caddeye devrilen minarenin üst kısmı ise yakındaki eve zarar verdi.

Camiden ezan sesinin tekrar yükselmesi için Şanlıurfa'dan hoparlör getirtilerek kubbeye takıldı. Ezan sesini yeniden duyan cemaat, camiye gelmeye başladı. Az hasarlı olduğu belirlenen camide ibadet sürüyor.

Caminin imamı Mehmet Levent Şahin, AA muhabirine, depremin olduğu ilk haftadan bu yana cuma ve vakit namazlarını aksatmadan camide kıldıklarını söyledi.

Zarar gören mihrabı, tehlike arz ettiği için tamamen yıktıklarını belirten Şahin, vaaz kürsüsünü de kaldırdıklarını dile getirdi.

Devrilen minarenin evin duvarına ve salonuna zarar verdiği aktaran Şahin, "Çok şükür orada bir can kaybı yok, bizim tesellimiz de o. İlk depremde evden çıkmışlar, ondan sonra ikinci depremde minare yıkıldı." dedi.

Şahin, depremin ilk zamanlarında köylere ve şehir dışına gidenler olduğundan cemaatin azaldığını ifade etti.

Minareyle hoparlör sisteminin de zarar gördüğünü anlatan Şahin, "Hemen yeni hoparlör getirttik ve ses sistemimizi düzene koyduk. Ezan sesleri duyulmaya başlayınca cemaatimiz de gelmeye başladı. Dün öğle namazında 45 kişi vardı, cemaatimiz yavaş yavaş toparlanıyor." diye konuştu.

Şahin, camide teravihleri kıldıklarını ve mukabele geleneğini de sürdürdüklerini kaydetti.

Cemaatten İbrahim Keskin ise ramazanda ibadetlerden geri kalmadıklarını belirterek, "Afetten dolayı cami tahribat gördü ama buna rağmen cemaat eksik olmuyor sağ olsunlar. İbadetimize devam ediyoruz, dua ediyoruz, inşallah Allah kabul eder. Ezan sesi duyulduğunda insanlarımız camiye koşuyor." dedi.

Emrah Kaya da deprem sonrası ilk yıkıntı olarak minareyi gördüğünü anlatarak, "Camimiz sağlam kaldı, ilk şoktan itibaren namazlarımızı kılmaya devam ettik. Bu bir ümit. Şu ortamda Adıyaman'da birinin başka birine 'iyisin' demesi bile çok anlamlı. Bu yüzden ezan sesleri, beraber kıldığımız namazlar, çıkışta 'Allah kabul etsin' demek çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

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