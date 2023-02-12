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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kara yollarında oluşan yarıklar, ekipler tarafından onarılıyor.

Özkan Bilgin   | 12.02.2023
Adıyaman'da deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin - AA

Adıyaman

Kentte önemli hasara yol açan depremler sırasında kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştuğu gözleniyor.

Bu noktaları tek tek tespit eden karayolları ekipleri, güzergah boyunca uyarı tabelaları yerleştiriyor. Daha sonra bu noktalarda trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, yarıkları ve çöken kısımları doldurup, asfaltlama çalışması yapıyor.

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