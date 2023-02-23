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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı

Emrah Gökmen   | 23.02.2023
Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı

İstanbul

İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı.

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