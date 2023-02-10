Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir kadın ile çocuk, 102 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
Adıyaman
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Turgut Reis Mahallesi Gürsoy Apartmanı'nın enkazında 10 yaşlarında bir kız çocuğu ile kadın sesi duyan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
Aralarında İspanyolların da bulunduğu ekipler, kız çocuğu ile kadını bulunduğu yerden kurtardı.
Çocuk ile kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.