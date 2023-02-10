Dolar
18.84
Euro
20.15
Altın
1,862.58
ETH/USDT
1,541.80
BTC/USDT
21,800.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir kadın ile çocuk, 102 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Ekber Türkoğlu, Kemal Ceylan   | 10.02.2023
Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Adıyaman

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Turgut Reis Mahallesi Gürsoy Apartmanı'nın enkazında 10 yaşlarında bir kız çocuğu ile kadın sesi duyan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Aralarında İspanyolların da bulunduğu ekipler, kız çocuğu ile kadını bulunduğu yerden kurtardı.

Çocuk ile kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Allianz, depremlerden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor
THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı
Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi

Benzer haberler

"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi

"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 105'inci saatte kurtarıldı

Gönüllüler, bina enkazından kurtardıkları "Şanslı" kediyi sahipsiz bırakmadı

Elbistan'da enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma 104. saatte kurtarıldı

Elbistan'da enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma 104. saatte kurtarıldı

Enkazdan çıkarılan depremzede, 2 kedisini de kurtarmayı başardı

Enkazdan çıkarılan depremzede, 2 kedisini de kurtarmayı başardı
Hatay'da anne ve oğlu, 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da anne ve oğlu, 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet