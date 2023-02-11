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Hatay’da Süleyman Firuze Mutlu Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki enkazda mahsur kalan Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı.

Recep Bilek   | 11.02.2023
Adıyaman'da bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zeyd Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Yürütülen çalışma sonucu Adıyaman Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan sağ çıkarıldı.

Gürbüz çifti, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, enkazda çiftin üç çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı.

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