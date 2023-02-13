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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Sümerevler Atletizm Pisti çadır kente dönüştürüldü.

İlyas Gün, Recep Bilek   | 13.02.2023
Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü Fotoğraf: İlyas Gün - AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, 35 bin metrekare alana sahip Sümerevler Atletizm Pisti'ne çadır kent kuruldu.

Yaklaşık 5 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanan çadır kentte, emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri jandarma ekiplerince yürütülüyor.

Gönüllüler ve bağışçıların yardımıyla kurulan mutfaklarda depremzedelere 3 öğün yemek imkanı verilen kentte, 24 mobil tuvalet ve lavabo da bulunuyor.

Çadır kentte, Sağlık Bakanlığına bağlı 3 UMKE Mobil Sahra Çadırı ve 15 ambulans hizmet verirken, gönüllerce 2-14 yaş arası çocuklara psikososyal destek veriliyor.

Su, temel gıda, temizlik malzemeleri, battaniye, yatak, yastık, kıyafet gibi tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedeler de çadırlarda barınmaya devam ediyor.

Odun sobasıyla ısınan depremzelere, gönüllülerce yakacak da sağlanıyor.

Çadır kent AA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Sağlık İdaresi Komutanlığına bağlı 56 kişilik ekip Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da kurduğu Sahra Hastanesinde yaralıları tedavi ediyor.

Depremzedelere gönüllü yemek ikramında bulunan Serhat Kasımoğulları, AA muhabirine, depremzedelerin yanında olabilmek için geldiklerini söyledi.

Onlara sıcak yemek ikramında bulunmak için gözleme ikram ettiklerini anlatan Kasımoğulları, "İstanbul Esenyurt Kaymakamlığının desteğiyle organizasyona katıldık. Stantlarda gözleme yapanların hepsi iş insanı. Gönüllü olarak buraya geldiler. Bir nebzede olsa onlara yardımcı olmak için böyle bir organizasyon yaptık. Bayağı mutlular. Daha fazlasını yapmak istiyoruz ama elimizden gelen bu." dedi.

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